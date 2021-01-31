Бывший СССР
 
Последние новости
В России ужесточили правила автотюнинга
F-15E ВВС США показался с «достающей до Сибири» стелс-ракетой
«Тоттенхэм» проиграл аутсайдеру АПЛ
В Кремле объяснили быстрое соглашение по ракетному договору с США
Россиян предупредили о наступлении аномальной погоды
Российский онколог оценил вероятность появления таблетки от всех видов рака
Популярный рэпер вставит в лоб бриллиант почти за два миллиарда рублей
Президент Чехии раскритиковал Навального и назвал происходящее балаганом
Доктор Мясников назвал грозящую развитием диабета привычку
Новости партнеров
Прослушать новость

Кравчук назвал главный вопрос референдума по статусу Крыма и Донбасса

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
Фото: РИА Новости

Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке страны, призвал провести референдум по статусу Крыма и Донбасса. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает «Украина 24».

Он напомнил, что «аннексия» Крыма и война на Донбассе остаются самыми болезненными вопросами для Украины. Тем не менее многие политики по-разному воспринимают происходящее. Так, Кравчук отметил, что пророссийские силы в стране часто выдают себя за патриотов, в связи с чем люди не могут сориентироваться. «Они разошлись в коренном вопросе», — подчеркнул представитель Киева.

«Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести [на референдум вопрос], чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — объяснил он.

При этом Кравчук добавил, что главным вопросом референдума необходимо сделать, что «народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий», а не способ достижения этого. По его словам, способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная Рада Украины.

Ранее Кравчук разглядел признаки обострения ситуации в регионе после слов глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о будущем этих территорий с Россией. Он посетовал на то, что подобные заявления о будущем Донбасса отрицательно сказываются на возможности договориться.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Речь идет о жизни и смерти": Кравчук назвал главный вопрос для референдума
На Украине разглядели обострение в Донбассе после слов о его будущем с Россией
Киев сообщил о намерении России перекроить Украину под свои лекала
Кравчук призвал усилить экономическое давление на Россию из-за Донбасса
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0117 декабря 2020

«Это болезненно для России»

Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
16:3927 января

Бывший глава украинской разведки рассказал о возможностях России взять Киев

16:1327 января

На Украине снесли последний памятник Ленину

16:0127 января

На Украине расследуют действия бывшего министра обороны во время Майдана

Бывший СССР00:0113 декабря 2020

«Видно, что их пытали»

Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
15:3627 января

На Украине пожаловались на учителя из-за разжигания ненависти к русским

14:4427 января

Украина и Венгрия договорились по языковому вопросу

15:0127 января

Опубликованы новые подробности задержания погибшего белорусского протестующего

Бывший СССР00:01 6 декабря 2020
Владимир Зеленский

«Страну снова тянут в кровавый хаос»

Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
14:2227 января

В Белоруссии обвиняемый в убийстве ребенка попросил расстрела

14:0927 января

В Тбилиси прошли ночные акции протеста против комендантского часа

13:1227 января

Украине предсказали сокращение пенсий в полтора раза

Россия
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»
Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Бывает, что вакцины не срабатывают. Почему — мы не знаем»
100 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Могут ли вакцины остановить пандемию?
«Почему они меня не выдали? Не знаю»
 
Все материалы
Мир
Еще одна страна получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
В России ответили на обвинения Госдепа США в применении химоружия
Эксперты посоветовали не ставить вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
«Отложим кризис на пять лет»
США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
США пригрозили передумать насчет вывода войск из Афганистана
«Очнулась через три дня с переломами»
Аргентину считают лучшей страной для трансгендеров. Как им там живется на самом деле?
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Названы главные трудоголики России
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Крупнейший автопроизводитель США откажется от бензина
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Якутия присоединилась к проекту «МегаФона» Arctic Connect
В один клик
Эволюция денежных переводов в России: от походов на почту до Системы быстрых платежей
Крупнейший покупатель задумал отказаться от российской энергии
Все материалы
Силовые структуры
«На связь выходят только ночью»
Заключенные прямо из тюрем обманывают миллионы россиян по телефону. Как устроен этот бизнес?
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Война и амир
В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет
«Было страшно видеть ее взгляд»
Убийство школьницы поставило в тупик милицию СССР. В нем подозревали Чикатило, а казнили невиновного
Все материалы
Наука и техника
Владыки морей
Кто помогал русским и американцам победить флот Гитлера. Редкие снимки Второй мировой войны
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в корпус
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Бразильская рестлерша показала фигуру в бикини
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
27-летний футболист остался без ноги
Все материалы
Культура
Директор театра Вахтангова рассказал о будущем спектаклей с участием Ланового
Вышедшую за своего телохранителя Памелу Андерсон обвинили в разрушении семьи
«Я прошел суровую школу»
Василий Лановой умер от коронавируса. Великий актер был главным красавцем советского кино
Киркоров раскрыл симпатии относительно участника «Евровидения» от России
«Я стопроцентный каннибал»
Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир
Герои на героине
Жили быстро, меняли мир и умирали молодыми: 15 великих историй эпохи джаза
Вдова Грачевского рассказала о его болезни и последних днях жизни
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор усилит борьбу с призывами к несанкционированным митингам в соцсетях
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
МВД России предупредило протестующих одним из главных мемов года
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Доктор Комаровский объяснил похороны умерших от COVID-19 в закрытых гробах
«Учат весь мир свободе слова»
 
В сети показали способ привлечь подростков к несогласованным акциям через TikTok
Все материалы
Ценности
52-летняя модель поделилась пляжными снимками в бикини и порадовала фанатов
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Стилист показал способы подобрать идеальный размер джинсов без примерки
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Моргенштерн побрил волосы и подпалил ухо на камеру
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Россиянин украл в храме куртку и случайно обнаружил в кармане полмиллиона рублей
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Мультимиллионерша призналась в поедании кошачьих консервов ради экономии
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина разбил новую машину и разбогател на 151 миллион рублей в один день
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
190-килограммовая невеста похудела вдвое и раскрыла свой секрет
«Мы на острове, тут все на виду»
История россиянки из глубинки, которая влюбилась во Вьетнам, переехала туда и открыла свое дело
«Покойница» очнулась за несколько секунд до кремации
Все материалы
Для электрокара Ford Mustang Mach-E разработали первый тюнинг-кит
В США продают целый музей автомобилей. Посмотрите на его коллекцию
Все автомобили музея Muscle Car City во Флориде будут проданы. Мы расскажем, какие именно
Блогер показал единственный в мире Porsche 911 с заводской броней
Темный рыцарь: 720-сильный G-Class от Mansory
Видео: самый дорогой G 63 в России — Гелендеваген Mansory за 35 млн рублей
Ford нашел новое применение бензиновому V8 объемом 7,3 литра
Первый тест Skoda Octavia 2021 года: сложно желать, трудно не купить
Что получилось, когда рациональный автомобиль попытались оживить эмоциями
Раскрыта внешность обновленного рамного пикапа SsangYong Rexton
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы