Кравчук назвал главный вопрос референдума по статусу Крыма и Донбасса

Первый президент постсоветской Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке страны, призвал провести референдум по статусу Крыма и Донбасса. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает «Украина 24».

Он напомнил, что «аннексия» Крыма и война на Донбассе остаются самыми болезненными вопросами для Украины. Тем не менее многие политики по-разному воспринимают происходящее. Так, Кравчук отметил, что пророссийские силы в стране часто выдают себя за патриотов, в связи с чем люди не могут сориентироваться. «Они разошлись в коренном вопросе», — подчеркнул представитель Киева.

«Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести [на референдум вопрос], чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — объяснил он.

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При этом Кравчук добавил, что главным вопросом референдума необходимо сделать, что «народ за то, что Украина должна быть целостной и независимой с возвращением ее территорий», а не способ достижения этого. По его словам, способ реинтеграции территорий должна найти власть, в том числе Верховная Рада Украины.

Ранее Кравчук разглядел признаки обострения ситуации в регионе после слов глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о будущем этих территорий с Россией. Он посетовал на то, что подобные заявления о будущем Донбасса отрицательно сказываются на возможности договориться.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.