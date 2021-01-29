Кравчук призвал усилить экономическое давление на Россию из-за Донбасса

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью каналу Apostrophe TV призвал западные страны усилить экономические санкции против России, чтобы заставить ее поменять свою позицию по конфликту на юго-востоке. Видеозапись разговора с политиком доступна на YouTube.

По его словам, Москва не желает выполнять свои международные обязательства по Украине на протяжении нескольких лет, а потому к ней должны быть применены новые санкции, дипломатическое давление и ограничения по доступу к международным финансовым инструментам.

«Россия почувствовала, что жить в цивилизованном мире и действовать антицивилизовано — невозможно. Она будет нести потери», — сказал Кравчук. При этом он отметил, что хоть Москва и ощущает экономические издержки своей политики по Донбассу, полагать, что она изменит ее в ближайшее время, нельзя.

Ранее Кравчук заявил о невозможности поладить с Россией из-за Донбасса. Он призвал не строить иллюзий, что в ближайшее время отношения между двумя странами хоть сколько-нибудь улучшатся. Переговорный процесс в контактной группе он назвал фальшивкой.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти в стране.