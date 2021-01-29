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В Госдуме ответили на призыв Кравчука усилить экономическое давление на Россию

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на призыв главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука усилить экономическое давление на Россию. Его слова передает RT.

«Пользуясь статусом в вопросах урегулирования ситуации в Донбассе, он занимается не столько урегулированием, сколько торпедированием возможных решений, которые бы наконец позволили развязать донбасский узел», — отметил Новиков. По его мнению, именно поэтому экс-президент Украины апеллирует к западным странам, а также призывает к политическому давлению и санкциям.

Ранее Кравчук призвал западные страны усилить экономические санкции против России, чтобы заставить ее поменять свою позицию по конфликту на юго-востоке Украины. По его словам, Москва не желает выполнять свои международные обязательства по Украине на протяжении нескольких лет, а потому к ней должны быть применены новые санкции, дипломатическое давление и ограничения по доступу к международным финансовым инструментам.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти в стране.

Предыстория: Кравчук призвал усилить экономическое давление на Россию из-за Донбасса
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