Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией. Об этом 29 января сообщает «Интерфакс-Украина».

«С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то согласовать», — сказал Кравчук.

По его словам, сначала договоренности о всеобъемлющем режиме тишины в Донбассе, достигнутые в июле, выполнялись. Политик решил, что все участники переговорного процесса начали движение «к миру», но потом увидел, «что это фальшивка».

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«Что они говорят одно, а делают другое. Что они думают, что можно обмануть Украину, и она пойдет на какие уступки, только односторонние, что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей», — пояснил Кравчук.

По словам экс-президента Украины, он «сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно». Кравчук считает, что Киев должен привлечь международных партнеров, в том числе США, чтобы они заставили Москву выполнять договоренности, а не интерпретировать их в своих интересах.

Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году провозгласили независимость. Украина попыталась вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.