Украина отказалась принимать пленных из ДНР и ЛНР

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Киев не намерен официально принимать пленных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых собирались отпустить при посредничестве главы партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, передает РИА Новости.

По словам Кравчука, республики должны освободить удерживаемых в одностороннем порядке, а проводить обмен пленными Киев намерен только в устоявшемся формате. «Это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц», — сказал глава делегации.

Он добавил, что украинским властям до сих пор не известны личности пленников, а официально Донецк и Луганск провести обмен пленными отказались.

С инициативой в одностороннем порядке передать Киеву удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука ранее выступили полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего. В ответ глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что «возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, это вопрос Украины».

Последний крупный обмен произошел в декабре 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. В сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». Тогда в Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.