Медведчук отказался идти на попятную после возмущения властей Украины

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отказался идти на попятную в вопросе своего участия в обмене пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) после возмущения властей Украины. Об этом пишет «Страна.ua».

Он обратился к главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову. Политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям, на подконтрольную украинской стороне территорию.

Медведчук подтвердил, что к нему обратились с официальным письмом полномочные представители ДНР и ЛНР, в котором сообщили, что приняли решение передать через него украинцев, находящихся в местах лишения свободы. Он отметил, что согласно действующему законодательством ему как депутату гарантировано право на протяжении всего срока полномочий реализовать представительские функции, а также действовать в защиту законных интересов граждан.

Ранее 21 января сообщалось, что Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать Медведчука в Россию.

20 января Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение России передать Медведчуку группу украинцев, которые удерживались в ДНР и ЛНР, грубо нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

До этого уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова рассказала, что ДНР и ЛНР передадут украинцев в ближайшее время. Она анонсировала новый обмен пленными, который должен был состояться 20 или 21 января. Однако вскоре украинская сторона заявила о заморозке процесса.

Последний крупный обмен произошел в конце декабря 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. Кроме того, в сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35».