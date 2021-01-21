Украинские власти отказались выпускать Медведчука в Россию

Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Причины, побудившие украинскую сторону принять такое решение, не сообщаются.

20 января Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение России передать Медведчуку группу украинцев, которые удерживались в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), грубо нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова рассказала, что ДНР и ЛНР передадут удерживаемых украинцев в ближайшее время. Она анонсировала новый обмен пленными, который должен состояться 20 или 21 января. Позднее украинская сторона заявила о заморозке процесса.

Последний крупный обмен произошел в конце декабря 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. Кроме того, в сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В Киев, в частности, вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.