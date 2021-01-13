На Украине начали сбор подписей за регистрацию российской вакцины

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в телеэфире сообщил глава молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский, передает РИА Новости.

Подписи собираются в городах Покровск, Доброполье и Мирноград, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

По словам Марчевского, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук «уже договорился обо всем». «Но наша власть не хочет, ей это не нужно, она собирается покупать какую-то китайскую вакцину с эффективностью 50 процентов, хотя эффективность вакцины "Спутник V" — на уровне 92 процентов, а по некоторым исследованиям — и 96 процентов», — пояснил политик.

Ранее харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявки на регистрацию «Спутник V». Однако в министерстве исключили регистрацию препарата: главный санитарный врач сослался на то, что третья фаза испытаний пока не завершена.

В декабре глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург и Виктор Медведчук обсуждали перспективы производства на Украине вакцины «Спутник V».