Россия захотела делать вакцину от коронавируса на Украине

Россия выразила готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и делать ее на территории этой страны. Такую перспективу обсудили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург и депутат Верховной рады Виктор Медведчук, сообщили в пресс-службе РФПИ.

В настоящее время партнерство по вакцинам является единственным успешным путем преодоления пандемии, сказал Дмитриев. По его словам, Европа уже смягчила свои позиции в отношении препарата российской разработки. Государства-члены ЕС могут одобрять применение «Спутника V» исключительно на своей территории в рамках чрезвычайной процедуры. Также стало возможным производство российской вакцины на территории европейских государств для последующих поставок за пределы рынка ЕС.

«"Спутник V" поможет спасти жизни украинских граждан и защитить их от заражения коронавирусной инфекцией в это непростое для всей планеты время», — сказал Дмитриев. Он добавил, что выпуск готовой вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний АО «Биолек». Производственные мощности, на которых будет осуществляться выпуск препарата, соответствуют всем правилам надлежащей производственной практики (GMP).

В ноябре стало известно, что Россия захотела делать вакцину от коронавируса на территории Казахстана. Позднее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что на казахстанской территории построят завод по производству российского препарата. Также производство «Спутник V» могут развернуть в Китае и Индии.