Путин допустил производство вакцины «Спутник V» в Китае и Индии

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть развернуто в Китае и Индии, допустил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 17 ноября.

«Очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции», — сказал он, выступая на саммите БРИКС в формате видеоконференции.

Глава государства отметил эффективность и безопасность российских вакцин.

Накануне сообщалось, что в Казахстане построят завод по производству российской вакцины от коронавируса. 29 августа Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в Казахстан.

О регистрации российский вакцины «Спутник V» Владимир Путин объявил 11 августа. Разработка Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Это аденовирусный препарат на основе другого аденовируса. При этом в аденовирус встроен ген коронавируса — при попадании в клетки он начинает образовывать белок, вырабатывающий иммунитет.

Вторая российская вакцина — «ЭпивВакКорона» — прошла регистрацию 14 октября. Пептидную вакцину с искусственно синтезированными белками разработал центр «Вектор».