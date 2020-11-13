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Кремль назвал сроки массовой вакцинации россиян от COVID-19

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Массовая вакцинация россиян против коронавируса начнется в ближайшие месяцы. Такие сроки назвал официальной представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует RT в пятницу, 13 ноября.

Песков подчеркнул, что вакцинация населения от COVID-19 будет исключительно добровольной. «Поголовной вакцинации быть не может», — заверил он.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что у России есть потенциал для скачкообразного наращивания производства вакцины. Производственные мощности будут наращиваться за счет внутренних ресурсов, уточнил он.

11 ноября директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса по месту жительства может начаться в январе-феврале 2021 года.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».

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