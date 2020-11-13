В России выявили 21,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 21 983 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

Наивысшие показатели зафиксированы в Москве (5974), Санкт-Петербурге (1756) и Московской области (760). Наименьшие — в Ненецком (8) и Чукотском (4) автономном округах.

За сутки в России выздоровели 18 735 человек, умерли — 411. С начала пандемии в стране выявили 1 880 551 случай коронавируса в 85 регионах, 32 443 летальных исхода и 1 406 903 выздоровления.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали условие снижения темпов распространения коронавируса. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, вирус начнет медленнее распространяться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Он добавил, что другой фактор — тщательное соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.