В Роспотребнадзоре назвали условие снижения темпов распространения коронавируса. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

По его словам, вирус начнет медленнее распространяться, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Ученый отметил, что поствакцинальный иммунитет также окажет значительное влияние на темпы распространение болезни. Горелов добавил, что пока они будут только увеличиваться. При этом эпидемиолог подчеркнул, что то, когда начнется снижение, зависит от того, насколько тщательно люди будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о популяционном иммунитете у жителей российских регионов. По словам ученого, исследования показывают, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции растет. Так, в разных регионах он составляет от 5,1 процента до 65,3 процента. При этом ранее эта доля составляла 4,3-50,2 процента. Кроме того, в пяти регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза.