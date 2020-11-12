В России раскрыли повышающий эффективность на 30 процентов компонент вакцины

Эффективность вакцины от коронавируса повышается на 30 процентов при двухкомпонетном введении препарата. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, технология вакцинации от коронавируса результативнее именно при двухкомпонетном введении. Так, при однокомпонентном введении эффективность составляет 60 процентов, в то время как при двухкомпонентном — 90 процентов.

В том случае, если спустя три недели после введения второго компонента вакцины не выработались антитела, необходимо сделать прививку еще раз, раскрыл ранее Гинцбург.

11 ноября вирусолог сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса по месту жительства может начаться в январе-феврале 2021 года. К этому времени в России будет производиться 5-6 миллионов доз вакцины в месяц. До конца года прививку получат 1,5 миллиона граждан, спрогнозировал он.

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, еще 31 593 человека скончались.