Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В ВОЗ напомнили об основных отличиях коронавируса от гриппа
Компания друзей обманом обошла правила самоизоляции ради пива и была обругана
Россиянам раскрыли правила профилактики COVID-19 дома
Таксист принял виагру и умер во время ежемесячной оргии
В России захотели разрешить подросткам водить автомобиль
Россия пообещала «нелицеприятный разговор» о Навальном в ООН
США пообещали Китаю очередные санкции из-за Гонконга
51-летняя модель снялась в боди для рекламы линии одежды в стиле 90-х
В российском городе умер привязанный к койке пациент
Новости партнеров

В России раскрыли повышающий эффективность на 30 процентов компонент вакцины

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Эффективность вакцины от коронавируса повышается на 30 процентов при двухкомпонетном введении препарата. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, технология вакцинации от коронавируса результативнее именно при двухкомпонетном введении. Так, при однокомпонентном введении эффективность составляет 60 процентов, в то время как при двухкомпонентном — 90 процентов.

В том случае, если спустя три недели после введения второго компонента вакцины не выработались антитела, необходимо сделать прививку еще раз, раскрыл ранее Гинцбург.

11 ноября вирусолог сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса по месту жительства может начаться в январе-феврале 2021 года. К этому времени в России будет производиться 5-6 миллионов доз вакцины в месяц. До конца года прививку получат 1,5 миллиона граждан, спрогнозировал он.

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число случаев коронавируса в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, еще 31 593 человека скончались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам дали совет при отсутствии антител к коронавирусу
В России озвучили план по вакцинации граждан от COVID-19 до конца года
В России раскрыли главную трудность борьбы с коронавирусом