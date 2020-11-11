В России озвучили план по вакцинации граждан от COVID-19 до конца года

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург озвучил план по вакцинации от коронавируса жителей России в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, не менее 1,5 миллиона граждан привьются от COVID-19 уже в этом году. Сейчас в стране получили вакцину около 40-45 тысяч человек, заявил специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что в ходе пострегистрационных исследований первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не было выявлено новых побочных эффектов. По его словам, все побочные эффекты уже были перечислены в инструкции по применению в результате первой и второй фаз исследований. Они же проявились и на большой выборке в 16 тысяч человек.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.