Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
ВОЗ обозначила масштаб вакцинации от COVID-19 для завершения пандемии
Заболевший COVID-19 Светлаков раскрыл свое состояние после госпитализации
Российский ветеран подарил квартиру внучке и оказался под угрозой выселения
Азербайджан призвал забыть название столицы Нагорного Карабаха
Оппозиция Армении заявила о кризисе после попытки отправить в отставку Пашиняна
Боец MMA «задушил» соперника до потери сознания
В России отчитались о новых побочных эффектах вакцины «Спутник V»
Студентов Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение
В России объявили о полном отказе Украины от Минских соглашений
Новости партнеров

В России озвучили план по вакцинации граждан от COVID-19 до конца года

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург озвучил план по вакцинации от коронавируса жителей России в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, не менее 1,5 миллиона граждан привьются от COVID-19 уже в этом году. Сейчас в стране получили вакцину около 40-45 тысяч человек, заявил специалист.

Ранее Гинцбург сообщил, что в ходе пострегистрационных исследований первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не было выявлено новых побочных эффектов. По его словам, все побочные эффекты уже были перечислены в инструкции по применению в результате первой и второй фаз исследований. Они же проявились и на большой выборке в 16 тысяч человек.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, она создана на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России отчитались о новых побочных эффектах вакцины «Спутник V»
Объявлено массовое производство вакцины «Спутник V»
Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России