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Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в течение ближайших недель. Такой срок назвал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

По его словам, вакцинация позволит добиться существенного снижения заболеваемости COVID-19 и переломить ситуацию.

«Публикация промежуточных результатов пострегистрационных клинических испытаний, которые убедительно свидетельствуют об эффективности вакцины "Спутник V", делает возможным начало массовой вакцинации населения Российской Федерации от коронавирусной инфекции уже в течение ближайших недель», — отметил Гинцбург.

Ранее разработчики «Спутник V» заявили, что по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований эффективность препарата составила 92 процента.

В России за последние сутки выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. За сутки в стране скончались 368 пациентов с коронавирусом. Еще 15 600 человек выздоровели и выписались из больниц. Таким образом, с учетом обновленных данных коронавирусом заразились в общей сложности 1 817 109 россиян. Большинство (1 350 741) выздоровели. Еще 31 161 человек умерли.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».

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