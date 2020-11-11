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Разработчики заявили о 92-процентной эффективности вакцины «Спутник V»

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований составила 92 процента. Об этом заявили разработчики препарата, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

В сообщении сказано, что определить эффективность препарата удалось по распределению 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и группе, получавшей вакцину. «Эффективность была доказана на основании промежуточного анализа, проведенного через 21 день после введения первой дозы вакцины», — говорится в сообщении.

В третьей фазе испытаний принимают участие 40 тысяч добровольцев, им вводят либо сам препарат, либо плацебо. Из них 20 тысяч получили первую дозу вакцины, более 16 тысяч — и первую, и вторую.

9 ноября внештатный специалист Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что эффективность «Спутник V» выше 90 процентов. Перед этим американская фармацевтическая компания Pfizer и ее германский партнер BioNTech объявили, что их вакцина BNT162b2 защищает от коронавируса на 90 процентов.

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