В Минздраве заявили об эффективности «Спутник V» на уровне западной вакцины

Вакцина против коронавируса «Спутник V» имеет высокую эффективность — более 90 процентов, заявила внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Ее слова передает ТАСС.

Ранее германская фармацевтическая компания BioNTech заявила о том, что вакцина, разработанная совместно с американским партнером Pfizer, защищает от коронавируса на 90 процентов.

По словам специалиста Минздрава, эффективность российской вакцины точно такая же. «Появление еще одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех», — сказала она, комментируя результаты испытаний западного препарата.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует опубликовать промежуточные результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в ноябре.