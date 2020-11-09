Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Зеленский заразился коронавирусом
Доктор Комаровский развеял мифы о пневмонии
Самая молодая конгрессвумен США призвала к чисткам в рядах сторонников Трампа
Подросток растолстел до 125 килограммов и перестал вставать с кровати
Российскую больницу решили продать за один рубль
Азербайджан показал уничтожение армянского «Тора»
В США захотели улучшить отношения с Россией
Польша одобрила введение дополнительных войск США для защиты от России
Анонсирована публикация промежуточных результатов испытаний «Спутник V»
Стало известно о серьезных заболеваниях утонувшей дочери Владимира Конкина 
Новости партнеров

В Минздраве заявили об эффективности «Спутник V» на уровне западной вакцины

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вакцина против коронавируса «Спутник V» имеет высокую эффективность — более 90 процентов, заявила внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Ее слова передает ТАСС.

Ранее германская фармацевтическая компания BioNTech заявила о том, что вакцина, разработанная совместно с американским партнером Pfizer, защищает от коронавируса на 90 процентов.

По словам специалиста Минздрава, эффективность российской вакцины точно такая же. «Появление еще одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех», — сказала она, комментируя результаты испытаний западного препарата.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует опубликовать промежуточные результаты клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в ноябре.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Анонсирована публикация промежуточных результатов испытаний «Спутник V»
Стало известно об успехе испытаний вакцины от коронавируса
Путин анонсировал начало массовой вакцинации от COVID-19