Путин анонсировал начало массовой вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что массовая вакцинация россиян против коронавируса начнется до конца года. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 29 октября.

«Испытания российской вакцины проходят без сбоев, надеюсь, к массовой вакцинации приступим к концу года», — анонсировал он.

Глава государства подчеркнул, что обе российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны. Путин подчеркнул, что отечественными препаратами в первую очередь будут снабжены россияне.

В России к настоящему моменту зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В вакцине нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

Вакциной «Спутник V» уже привились министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.