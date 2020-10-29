Путин оценил возможность ввода общенационального локдауна

Россия не планирует запускать общенациональный локдаун из-за пандемии, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в четверг, 29 октября.

По его оценке, принятые властями меры в связи с коронавирусом оказались эффективными и своевременными. «Власти четко понимают, что делать в связи с COVID–19», — отметил он.

Ранее глава государства уже говорил, что пока эпидемиологическая ситуация в стране не требует введения тотальных ограничений. Российский лидер считает, что основным путем в борьбе с коронавирусной инфекцией наряду с тестированием и соблюдением мер предосторожности является вакцинация.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не видит причин для введения новых ограничений в столице в связи с распространением коронавируса. По его словам, статистика последних двух недель «вселяет осторожный оптимизм».

За последние сутки в России выявлено 17,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, это новый рекорд. Больше всего инфицированных за день появилось в Москве (4906), Санкт-Петербурге (758) и Подмосковье (514).