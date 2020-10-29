В Минздраве назвали срок снижения активности коронавируса

Рост числа заболевших COVID-19 может прекратиться через три недели. Об этом рассказал главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

Он предположил, что второй подъем заболеваемости будет более длительным, чем первый, из-за своей масштабности. Однако он не окажется очень продолжительным. «Скорее всего, он не будет дольше 2-4 недель. ... Наверное, три недели продлится», — заявил он.

Ученый также отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с коронавирусной инфекцией, и пока не понятно, как она себя поведет.

Ранее Чуланов указал, что эпидемический потенциал у коронавируса выше, чем у вируса гриппа. Рассуждая о схожести коронавируса и «испанки», бушевавшей в мире в начале XX века, он обратил внимание на то, что эти респираторные инфекции передаются воздушно-капельным путем, что во многом и объясняет их общие черты.

21 октября директор центра «Вектор» Ринат Максютов анонсировал объединенную вакцину против коронавируса и гриппа По его словам, в настоящее время уже идут исследования.