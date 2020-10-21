В России разработают единую вакцину против коронавируса и гриппа

Центр «Вектор» разработает объединенную вакцину против коронавируса и гриппа, исследования уже идут, сообщил директор организации Ринат Максютов. Его слова передает РИА Новости в среду, 21 октября.

Ранее центр разработал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая стала вторым после «Спутник V» зарегистрированным российским препаратом против COVID-19. Первая вакцина была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. «ЭпиВакКорона» содержит синтетические аналоги участков вирусных белков, которые помогают иммунной системе человека опознать вирусные частицы и отреагировать на инфекцию.

В августе сообщалось, что ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова могут разработать единую «сезонную» вакцину против COVID-19 и гриппа.