В России задумались над единой вакциной против коронавируса и гриппа

Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова могут разработать единую «сезонную» вакцину против коронавируса и гриппа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольгу Карпову.

По ее словам, если вирус останется еще на несколько сезонов, то специалисты из МГУ будут готовы представить средство одновременно от коронавируса и гриппа. Она отметила, что разработка препарата представляет собой своеобразный конструктор, который в МГУ могут без проблем собрать. Эксперт также добавила, что получить «сезонную» вакцину позволяет имеющийся опыт создания средств от гриппа.

Ранее Карпова рассказала, что российские ученые разработали вариант поливалентной вакцины, которая предполагает многофакторную защиту и защитит от повторного заражения неизвестным коронавирусом в будущем. Вакцина, которую создают в России, защищает не только от известных коронавирусов, но и от потенциальных SARS-подобных патогенов.