Минздрав разрешил провести новые исследования российской вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил центру имени Гамалеи провести новые, пострегистрационные, исследования российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства.

В пресс-службе добавили, что в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Они будут участвовать в испытаниях в течение полугода со дня вакцинации.

В сообщении отмечается, что исследование пройдет на базе государственных лечебных учреждений Москвы.

О пострегистрационных испытаниях вакцины 20 августа рассказал замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов. Он объяснил, что новые исследования нужны потому что центр получил регистрационное удостоверение для препарата, в связи с чем надо оценить его эпидемиологическую эффективность, а также изучить иммуногенность и безопасность. Выборки в 40 тысяч человек будет достаточно, чтобы понять, достойна ли российская вакцина постоянной регистрации, добавил Логунов.