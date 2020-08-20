Российскую вакцину от коронавируса дополнительно испытают

40 тысяч человек примут участие в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, передает ТАСС.

Логунов пояснил, что дополнительные, и в то же время расширенные исследования будут проводиться в связи с тем, что центр 11 августа получил регистрационное удостоверение. Среди целей не только изучение иммуногенности и безопасности вакцины, но и оценка ее эпидемиологической эффективности.

По мнению замдиректора по научной работе, такой выборки (40 тысяч человек) будет достаточно, чтобы понять, достойна ли вакцина постоянной регистрации.

Срок годности вакцины составляет полгода. Прививку надо делать в местах, где есть средства антишоковой терапии. В инструкции отмечается, что риск передозировки крайне низкий, специфических антидотов к препарату нет.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.