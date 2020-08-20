В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

У отечественной вакцины от коронавируса, разработанной специалистами центра имени Гамалеи, есть несколько побочных эффектов. Их в разговоре с «Газетой.ру» назвал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, в месте укола возможны локальные реакции, например покраснения или болезненные ощущения. У некоторых людей происходит небольшое повышение температуры тела до 37-37,5 градуса. Этот симптом возникает после многих вакцин. Такую температуру не надо сбивать лекарствами, отметил Чуланов. В крайнем случае человек может выпить таблетку парацетамола.

Врач добавил, что препарат не вызывает цитокинового шторма, когда иммунная система опасно реагирует на инфекцию и происходит поражение внутренних органов. «Тот иммунитет, который мы формируем при введении вакцины, совершенно не может навредить организму человека», — пояснил инфекционист.

12 августа двое испытавших на себе прививку добровольцев рассказали, что после инъекции у них были жар, ломота в теле, головная боль. Позже в Минздраве сообщили, что из побочных эффектов могут наблюдаться общее недомогание, озноб, повышение температуры, отечность, боль в месте инъекции, тошнота, снижение аппетита, аллергия, временное повышение уровня креатинина, печеночных трансаминаз и креатинфосфокиназы в крови.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса под названием «Спутник V». Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

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