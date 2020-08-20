Беременным запретили прививаться российской вакциной от коронавируса

Беременным и кормящим женщинам запретили прививаться российской вакциной от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». Это следует из инструкции по применению препарата, передает РИА Новости.

Среди других противопоказаний в инструкции перечислены гиперчувствительность к какому-то из компонентов вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неифекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. В таком случае вакцинацию проведут через две-четыре недели после ремиссии или выздоровления. Если у пациента есть нетяжелые ОРВИ, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, то ему сделают прививку после нормализации температуры.

С осторожностью препарат надо использовать тем, у кого есть хронические заболевания почек и печени, тяжелые заболевания системы кроветворения, инсульты, эпилепсия и другие заболевания центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы, легких.

Срок годности вакцины составляет полгода. Прививку надо делать в местах, где есть средства антишоковой терапии. В инструкции отмечается, что риск передозировки крайне низкий, специфических антидотов к препарату нет.

Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В России запустили официальный сайт вакцины — на нем приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.