В России создадут вакцину для защиты от неизвестных коронавирусов

Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова разработали вариант поливалентной вакцины, которая предполагает многофакторную защиту и защитит от повторного заражения неизвестным коронавирусом в будущем. Об этом сообщила главный разработчик, завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова, передают «Известия».

Вакцина, которую создают в России, защищает не только от известных коронавирусов, но и от потенциальных SARS-подобных патогенов. «В вакцину внесен универсальный антиген, который соотносится с множеством SARS-подобных вирусов — в частности, и с теми, которые пока не перешли на человека», — пояснила специалист. Она назвала такой подход созданием «оружия до войны».

Антигеном может быть любое вещество, которое организм рассматривает как чужеродное или потенциально опасное. Он начинает вырабатывать против него собственные антитела. При этом необходимо, чтобы эти антитела соответствовали патогену, а также вырабатывались в достаточном количестве.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину в виде порошка, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения.

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа.