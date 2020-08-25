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В Минздраве оценили риски повторного заражения коронавирусом

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но такие случаи происходят крайне редко. Так риски оценил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

Повторное заражение зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы человека. По словам Чуланова, если у переболевшего ослабленный иммунитет, его организм может вырабатывать недостаточное количество антител.

24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что повторно заразился коронавирусом. Первый раз о его заражении стало известно 25 мая, он выздоровел 4 июня. Кара-оол рассказал, что во второй раз болезнь протекает иначе и он ощущает сильные головные боли. По данным «Интерфакса», главу республики направили на обследование в Москву, врачи оценили его состояние как стабильное и удовлетворительное. Это подтвердилось результатами анализов, а высокую температуру объяснили вирусной интоксикацией.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса. Ранее в России запустили официальный сайт препарата. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

С начала пандемии в России зафиксировали 966 189 случаев заражения коронавирусом. Умерли 16 568 человек, выздоровели 779 747.

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