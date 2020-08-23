Переболевшие коронавирусом россияне пожаловались на выпадение волос

После перенесенного коронавируса у некоторых россиян началось выпадение волос. С такой жалобой обращаются к специалистам переболевшие COVID-19 граждане, рассказала радиостанции «Говорит Москва» трихолог Наталья Короткова.

Она отметила, что каждый третий пациент обращается именно по поводу потери волос. «Приходят с жалобами, что волосы лезут прям клочьями, это действительно проблема, которая пугает обычно пациентов», — сказала врач.

По ее словам, на ситуацию повлияла не только инфекция, но также стресс и применяемое лечение. Короткова заверила, что в таком случае обычно речь идет об острой диффузной телогеновой алопеции, и проблему можно решить, потому что фолликулы не подверглись необратимым изменениям. При этом медику необходимо провести обследование человека, чтобы исключить смежные процессы, влияющие на выпадение волос.

В середине июля жительницы иностранных государств сообщили о начавшемся облысении после заражения новым вирусом. Одна из женщин отметила, что раньше была обладательницей густой и длинной прически, но за несколько месяцев у нее выпала половина волос, и образовались залысины. Врачи объяснили ей, что это стало реакцией организма на ее тяжелое состояние во время болезни: иммунная система начала блокировать фолликулы, чтобы сохранить энергию для более важных процессов в теле. Другая женщина, основательница группы поддержки для переболевших COVID-19, рассказала о каждом третьем члене сообщества с появившейся проблемой потери волос.