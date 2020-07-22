Переболевшие коронавирусом пациенты пожаловались на облысение

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, пожаловались на облысение. Об этом сообщает The Sun.

По словам 30-летней Грэйс Дадли, заразившейся COVID-19 в марте, она потеряла больше половины своих волос. По этой причине ей скорее всего придется носить парик всю жизнь. «Каждый раз, когда я расчесывала волосы, они выпадали в большом количестве. Теперь у меня на голове небольшие залысины, хотя раньше мои волосы были длинными и густыми», — рассказала она.

Медики заявили, что Дадли была на грани смерти, поэтому ее организм начал блокировать волосяные фолликулы, чтобы сохранить энергию для важных функций, обеспечивающих жизнедеятельность.

Аналогичной историей в Twitter также поделилась пользователь @heyyrosie. «Побочный эффект, с которым я столкнулась после коронавируса, — сильное выпадение волос. Это одна из самых ужасных вещей за всю мою жизнь», — пожаловалась девушка.

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Основательница группы поддержки для пациентов, которые переболели COVID-19, Луиза Барнс подчеркнула, что более трети членов группы стали страдать от частичного облысения, в том числе и она сама.

Утверждается, что выпадение волос — это последствие одного из основных симптомов коронавирусной инфекции, а именно высокой температуры. «Любой человек, который сталкивается с лихорадкой в связи с повышением температуры тела выше 37,5 градусов, начнет терять волосы, так как нарушается их естественный цикл роста», — пояснил доктор Арагон Джузеппе и добавил, что эта проблема носит временный характер.

В июне парикмахер из Литвы показала влияние прически на внешность человека. Юргита Малакаускайте отметила, что цвет глаз является одним из главных критериев для выбора оттенка краски для волос. Кроме того, специалистка обращает внимание на форму головы, особенности черт лица, а также на фигуру посетителя.