Показано влияние прически на внешность человека

Парикмахер из Литвы показала влияние прически на внешность человека и раскрыла секреты правильного выбора стрижки в соответствии с типом лица. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалистка Юргита Малакаускайте (Jurgita Malakauskaite) с 24-летним стажем объяснила, какие критерии она учитывает при подборе новой стрижки для клиента. Оказалось, что она обращает внимание не только на структуру волос, но и на цвет глаз, форму головы, особенности черт лица, а также на фигуру посетителя.

Отмечается, что парикмахер разделяет клиентов на четыре категории, названные по временам года. Так, например, у «зимних» людей темный цвет волос, но светлые глаза, а у «летних» — светлые глаза и пепельный оттенок волос. По словам Малакаускайте, цвет глаз является одним из главных критериев для выбора оттенка краски.

«Это похоже на рисование. Сначала ты должен проанализировать, какими цветами будешь работать. Для этого я сначала определяю, к какому типу относится мой клиент», — пояснила парикмахер и добавила, что ей нравится помогать людям обрести уверенность в себе с помощью привлекательной внешности.

Фото: Bored Panda

В мае находящиеся на изоляции женщины массово покрасили волосы в розовый цвет и запустили новый тренд. Специалисты связывают это с тем, что зачастую студентам и работникам офисов не разрешается красить волосы в яркие цвета, поэтому люди начали экспериментировать с внешностью на карантине.

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