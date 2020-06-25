Эмили Ратаковски стала блондинкой и показала новое фото в бикини

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски стала блондинкой и показала подписчикам откровенное фото. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке модель стоит лицом к фотографу на фоне гостиной своего дома и демонстрирует новое окрашивание волос. Она одета в черное бикини.

Большинству поклонников понравились изменения во внешности знаменитости. «Все мы через это однажды проходим. Тебе очень идет!», «Ты красавица с любым цветом волос», «Я восхищена! Придется задуматься о смене имиджа», — комментировали они.

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В то же время нашлись и те, кто не оценил публикацию. «С естественным цветом тебе намного лучше», «Перемены — это хорошо, но важнее придерживаться своего стиля», «Темный цвет был тебе к лицу, я не в восторге», — высказались другие.

Ратаковски объявила о том, что сменила прическу в среду, 24 июня, в сторис своего Instagram.

Ранее в июне Эмили Ратаковски поделилась откровенным еще одним снимком и порадовала подписчиков. 29-летнюю манекенщицу запечатлели перед ее домом с панорамными окнами. Она попозировала боком к фотографу в бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.

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