Эмили Ратаковски отпраздновала день рождения в бикини собственного производства

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками серией снимков с празднования своего дня рождения. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

На одном из кадров 29-летняя знаменитость позирует во дворе своего дома в бежевом бикини собственного бренда-производителя нижнего белья Inamorata Woman. Помимо этого в серии представлены кадры, на которых Ратаковски запечатлена вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом и псом Коломбо, а также фото деталей интерьера ее дома.

Birthday 🤍🙏♊️ Фото опубликовано @emrata

Публикация собрала более миллиона лайков, поклонники поздравили модель с праздником в комментариях. «С днем рождения, ангел», «Ты самая талантливая и красивая девушка на планете, будь счастлива!», «Успехов тебе и твоей семье, Эмили», — написали некоторые из них.

В мае Эмили Ратаковски также поделилась откровенной серией снимков в купальнике своего бренда. Тогда она попозировала в водоеме в коричневом бикини модели Las Olas и черной кепке. Стоимость комплекта на сайте марки составляет 150 долларов (10 595 рублей).

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