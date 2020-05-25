Эмили Ратаковски станцевала в бикини перед мужем на карантине

Видео: emrata / Instagram

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски станцевала в купальнике перед супругом Себастьяном Беар-Макклардом на карантине, введенном из-за вспышки коронавируса. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 28-летняя Ратаковски танцует перед мужем на фоне бассейна в бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata. Стоимость модели купальника Las Olas на сайте марки составляет 150 долларов (10 744 рублей).

«Он знает, как подбодрить меня», — подписала публикацию знаменитость. Подписчики супермодели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал 5,5 миллиона просмотров. «Он самый счастливый парень на планете», «Вау, какая же ты прекрасная», «Хватит. Ты слишком горячая», «Обожаю тебя, Эмили», — высказывали поклонники.

20 мая Эмили Ратаковски поделилась снимками рекламной кампании Inamorata, на которых она попозировала вместе с мужем. Пару сфотографировали в костюмах с одинаковым принтом, при этом модель запечатлели в расстегнутой рубашке на голое тело. Цена комплектов, представленных в двух расцветках, равна 205 долларов (14,6 тысячи рублей).

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