Эмили Ратаковски поделилась фотографией без бюстгальтера

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенной фотографией без бюстгальтера. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре знаменитость позирует боком к фотографу, прикрывая обнаженную грудь руками. Подписчики восхитились публикацией супермодели, набравшей миллион лайков и больше трех тысяч комментариев. «Очень горячо!», «С волнистыми волосами ты очень красивая», «У тебя потрясающие глаза!», «Показывай больше таких фотографий!» — написали они под постом.

В марте Эмили Ратаковски попозировала в купальнике на фотосессии для собственного бренда Inamorata Woman. На снимке знаменитость запечатлели загорающей на шезлонге в белом бикини. Стоимость модели купальника Las Olas на сайте бренда составляет 150 долларов (11 813 рублей).

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