Эмили Ратаковски попозировала в купальнике собственного бренда

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в купальнике на фотосессии для собственного бренда. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном в сети кадре знаменитость запечатлена загорающей на лежаке в белом бикини Inamorata. Стоимость модели купальника Las Olas на сайте бренда составляет 150 долларов (11 813 рублей).

Подписчики восхитились фигурой модели в комментариях под публикацией, набравшей больше 28 тысяч лайков. «На Эмили все выглядит шикарно», — написал один. «Мне очень нравится этот комплект, и ты в нем прекрасна», — высказался второй. «Как ты можешь быть такой идеальной?» — поинтересовался третий.

Ранее, 13 марта, Эмили Ратаковски снялась в пиджаке на голое тело. Ее сфотографировали в темном костюме в белую полоску — брюках с высокой талией и оверсайз-пиджаке, надетом на голое тело. На снимке она сидит на корточках босиком, ее волосы убраны назад.

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