Эмили Ратаковски попозировала в пиджаке на голое тело

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала на фотосессии в откровенном наряде. Снимок был опубликован в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре знаменитость запечатлена в темном костюме в белую полоску — брюках с высокой талией и оверсайз-пиджаке, надетом на голое тело. Модель сидит на корточках босиком, ее волосы убраны назад.

Подписчики модели оценили ее пост в комментариях. «Огонь», «Просто лучшая», «Как же ты прекрасна», «Замечательный снимок», «Ты самая крутая», «Крайне элегантная», — писали они. Известно, что автором фотоистории стала американская фотохудожница Ренелл Медрано (Renell Medrano).

15 февраля сообщалось, что Ратаковски поделилась откровенными фото и показала новый купальник собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды Inamorata Woman. На кадрах знаменитость позирует перед камерой на пляже в бикини Neptune расцветки Burgundy Leopard Link — черного цвета в белый горошек и с леопардовыми вставками.

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