Эмили Ратаковски показала новый купальник на пляже

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала новый купальник собственного бренда нижнего белья и пляжной одежды Inamorata Woman. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте знаменитости и бренда.

На кадрах Ратаковски позирует перед камерой на пляже в ярком бикини Neptune с голубыми, сиреневыми и леопардовыми вставками. Верх купальника представляет собой завязанные на бант треугольные чашечки, а низ — плавки с завышенной талией. Ее образ дополнен миниатюрной золотой цепочкой и винтажными серьгами.

Оба предмета комплекта доступны на сайте Inamorata Woman по цене 75 долларов (около 4,7 тысячи рублей) за каждый.

Ранее в феврале Ратаковски поделилась с подписчиками откровенной фотографией в нижнем белье. На снимке она позировала, стоя на краю ванны, в кружевных черных трусах с завышенной талией и толстовке, окрашенной по технологии тай-дай. Ее образ дополняли серьги и браслет на ноге.

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