Эмили Ратаковски поделилась фото в нижнем белье из ванной

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенной фотографией в нижнем белье. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 28-летняя знаменитость демонстрирует свою стройную фигуру. Она сфотографировалась в зеркало, стоя на краю ванны в кружевных черных трусах с завышенной талией и толстовке, окрашенной по технологии тай-дай. Ее образ дополняют серьги и браслет на ноге.

Пользователи сети отреагировали на пост модели, который набрал больше миллиона лайков. «Можешь подарить мне свою талию?», «Живая кукла», «Ты просто идеальна», «Нечестно иметь такую шикарную фигуру», — высказались они в комментариях.

В январе Эмили Ратаковски показала откровенное фото с пляжа. На нем она запечатлена стоящей на коленях в купальнике с леопардовым принтом. В качестве аксессуаров модель выбрала серьги-кольца бирюзового цвета. Подписчики восхитились фигурой девушки в комментариях под постом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!