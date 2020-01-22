Эмили Ратаковски поделилась откровенным фото в купальнике

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками откровенной фотографией. Снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото 28-летняя знаменитость запечатлена на пляже — она стоит на коленях в купальнике с леопардовым принтом. Ее образ дополняют крупные серьги-кольца бирюзового цвета, волосы модели распущены. «Скучаю по тебе, лето», — указала Ратаковски в подписи к посту.

Пользователи сети отреагировали на запись модели в комментариях. «Ты выглядишь прекрасно», — заметил один. «Хватит уже разбивать мое сердце», — высказался другой. «Лето там, где ты», — заявил третий.

13 января российские пользователи сети посмеялись над внешним видом Ратаковски и ее мужа Себастьяна Беар-Маккларда. Юзеры сравнили их с бездомными и посоветовали модели обратиться за модными советами к стилисту.

Ратаковски уже публиковала откровенные снимки в соцсетях. Так, в декабре прошлого года она прорекламировала новую линейку собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. Знаменитость позировала в черном кружевном комплекте.

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