Эмили Ратаковски показала новые фотографии топлес

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски опубликовала новые откровенные фотографии. Снимки появились в Instagram-аккаунте знаменитости.
На серии кадров обнаженная Ратаковски позирует топлес на фоне светлой стены в приспущенных черных джинсах, повернувшись спиной к камере. Таким образом модель анонсировала выпуск коллекции ювелирных украшений принадлежащего ей бренда Inamorata Woman.
Автором снимков выступил американский фото-художник Том Ньютон (Tom Newton), который ранее уже снимал коллекцию купальников Inamorata Woman.
В декабре американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски показала коллаж, на котором ее снимок в обнаженном виде наложен на репродукцию картины итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». На фрагменте снимка в треугольной рамке Ратаковски позирует обнаженной, прикрывая грудь рукой точно таким же образом, как античная богиня Венера на картине.