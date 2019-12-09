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Эмили Ратаковски показала новые фотографии топлес

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Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски опубликовала новые откровенные фотографии. Снимки появились в Instagram-аккаунте знаменитости.

На серии кадров обнаженная Ратаковски позирует топлес на фоне светлой стены в приспущенных черных джинсах, повернувшись спиной к камере. Таким образом модель анонсировала выпуск коллекции ювелирных украшений принадлежащего ей бренда Inamorata Woman.

Автором снимков выступил американский фото-художник Том Ньютон (Tom Newton), который ранее уже снимал коллекцию купальников Inamorata Woman.

В декабре американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски показала коллаж, на котором ее снимок в обнаженном виде наложен на репродукцию картины итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». На фрагменте снимка в треугольной рамке Ратаковски позирует обнаженной, прикрывая грудь рукой точно таким же образом, как античная богиня Венера на картине.

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