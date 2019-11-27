Эмили Ратаковски похвасталась ягодицами

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски опубликовала свое фото в откровенном купальнике принадлежащего ей бренда Inamorata Woman. Девушка выложила снимок в своем Instagram-аккаунте.

На нем Ратаковски в коричневом бикини, трусики которого представляют собой небольшой кусок ткани и веревку, стоит спиной к фотографу. При этом ягодицы американки практически полностью обнажены. «Привет! Это моя задница в Inamorarata Woman», — подписала она фото и отметила аккаунт своего бренда.

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«Прекрасный вид», — написал один из пользователей. «Лучшее фото задницы, которое ты когда-либо постила», — согласился другой. «Действительно прекрасная задница», — прокомментировал третий.

Ранее Эмили Ратаковски показала свое фото в леопардовом купальнике ее собственного бренда Inamorata Women и панаме такого же цвета — аксессуаре, популярном в 1990-х годах. «Леопардовые мечты», — подписала она фото.

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