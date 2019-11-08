Эмили Ратаковски прикрыла обнаженную грудь аксессуаром из 90-х ради фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски показала подписчикам откровенный снимок на пляже. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На снимке 28-летняя знаменитость позирует топлес, расположившись на лежаке на фоне моря. Грудь супермодели прикрыта панамкой с леопардовым принтом — аксессуаром, популярным в 1990-х годах.

Кроме этого, на Ратаковски надет черный купальник из коллекции ее собственного бренда Inamorata Woman. Он приспущен и оголяет верхнюю часть ее тела.

В октябре папарацци сфотографировали американскую модель и актрису Эмили Ратаковски на отдыхе. 28-летнюю модель запечатлели в Майами, штат Флорида, где она находилась с подругой. На снимках она купается в бассейне или сидит на лежаке в черном откровенном купальнике ее собственного бренда Inamorata Women.

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