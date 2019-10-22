Эмили Ратаковски показала архивное фото с Ким Кардашьян топлес

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски поздравила подругу, участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян с днем рождения. Снимок с поздравлением Ратаковски опубликовала в stories в своем Instagram.

На фото Кардашьян и Ратаковски снимаются в зеркале ванной на телефон и показывают средний палец. Девушки позируют топлес, грудь на фото закрыта черным прямоугольником. «С днем рождения, королева Ким Кардашьян», — подписала фотографию Ратаковски.

21 октября создательнице косметического бренда KKW Beauty Ким Кардашьян исполнилось 39 лет. Многие знаменитости, включая фэшн-дизайнера Зака Позена (Zac Posen), плюс-сайз-модель Эшли Грэм (Ashley Graham) и креативного директора Burberry Риккардо Тиши, поздравили Кардашьян, опубликовав фото с ней в своих stories. Именинница отпраздновала день рождения с семьей.

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