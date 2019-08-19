Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски попозировала топлес перед мужем для рекламы юбки из коллекции своего бренда Inamorata Woman. Фотография появилась в Instagram-аккаунте знаменитости.

На снимке модель лежит на диване в длинной юбке в стиле 90-х цвета фрез, выполненной из эластичного хлопка. Ратаковски прикрывает обнаженную грудь руками. «Фото моего мужа для Inamorata Woman», — подписала публикацию Ратаковски.

Фото опубликовано @emrata

Эмили Ратаковски регулярно выкладывает фотографии, на которых она запечатлена обнаженной. Так, в августе она сфотографировалась топлес для рекламы нового белья из коллекции своего бренда Inamorata Woman. На фото 28-летняя модель позировала в трусах с леопардовым принтом у дверного проема и прикрывала обнаженную грудь руками.

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