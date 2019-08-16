Эмили Ратаковски прорекламировала нижнее белье топлес

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски сфотографировалась топлес для рекламы нового белья из коллекции своего бренда Inamorata Woman. Снимок появился в Instagram-аккаунте марки в четверг, 15 августа.

На фото 28-летняя модель позирует в трусах с леопардовым принтом у дверного проема и прикрывает обнаженную грудь руками. «Идеальные трусы с идеальным принтом», — подписала она публикацию, которая в настоящий момент собрала 22 тысячи лайков.

Фото опубликовано @inamoratawoman

Эмили Ратаковски регулярно выкладывает фотографии, на которых она запечатлена обнаженной. Так, в июле, она поделилась с поклонниками откровенными фотографиями с отдыха в Европе. На одном из них показан фрагмент полностью обнаженного тела модели в бассейне. На загорелой коже виден белый след от бикини, на котором она отметила свой собственный бренд нижнего белья и купальников Inamorata Woman. За четыре часа этот пост собрал около 1,5 миллиона лайков.

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