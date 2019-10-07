Ким Кардашьян опубликовала архивное фото в коротком платье и обрадовала фанатов

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст показала подписчикам свою архивную фотографию. Кадр опубликован в Instagram-аккаунте телезвезды.

На снимке юная Ким позирует в коротком белом платье без рукавов с прямым вырезом, обнявшись с сестрой Кортни, которая одета в футболку голубого цвета и черные штаны. «Время ехать в Армению», — написала Кардашьян под фото.

Фото опубликовано @kimkardashian

Поклонники знаменитости пришли в восторг от такой новости. «Не могу дождаться, когда наконец увижу тебя!!!!!» — восторгался один подписчик. «Мы очень-очень ждем вас!» — написала другая фанатка. «Пожалуйста, загляните ко мне в гости!» — умолял другой комментатор. «Как чудесно, что вы едете на Родину», — радовался еще один поклонник.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян делится с подписчиками своими старыми фото. Так, в сентябре знаменитость показала снимок, на котором она сидит на заднем сиденье в машине, приложив телефон к уху, и смотрит в камеру. Фанаты обсмеяли Кардашьян и принялись сравнивать ее нынешний внешний вид с тем, что на кадре.

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