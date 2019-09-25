Ким Кардашьян показала фото в молодости и была осмеяна

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст показала подписчикам свою архивную фотографию. Снимком телезвезда поделилась в Instagram-аккаунте.

На фото 18-летняя Кардашьян сидит на заднем сиденье в машине, приложив телефон к уху, и смотрит в камеру. «Жизнь так проста… Здесь мне 18. Мы с Хлои (Хлои Кардашьян — сестра Ким — прим. «Ленты.ру») едем в Аризону к Эллисон и Корт (Кортни Кардашьян — сестра Ким — прим. «Ленты.ру»)», — подписала снимок знаменитость.

Фото опубликовано @kimkardashian

Подписчики Кардашьян бросились смеяться над ней и сравнивать ее нынешний внешний вид с тем, что на фото. «Глядите-ка, тут ты выглядишь симпатичной. Может, это потому, что тогда ты еще была натуральной», — язвил один пользователь. «Перед тем, как ты стала куклой», — шутил другой комментатор. «Смеюсь в голос! Тогда ты действительно была ничего!» — отметил третий поклонник. «Хотела бы я встретиться с тобой натуральной», — негодовала еще одна фанатка.

Снимок Кардашьян набрал более двух миллионов лайков меньше, чем за сутки.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян делится с подписчиками старыми фотографиями. Так, в августе она опубликовала фото, на котором позирует в белой футболке, приспущенных широких джинсах, из-под которых видно белье, и кедах adidas.

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