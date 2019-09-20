Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо на фото без макияжа

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст поделилась селфи без макияжа. Ее снимок опубликован в Instagram-аккаунте Poosh (проект о красоте и здоровье, запущенный сестрой Ким Кортни Кардашьян — прим. «Ленты.ру»).

На снятой вблизи фотографии заметны обильные красные пятна, выступившие на щеках, подбородке и лбу Кардашьян. «Если у вас начался псориаз, вы не должны позволить ему разрушить вашу жизнь», — прокомментировала кадр 38-летняя знаменитость.

Фото опубликовано @poosh

В интервью для Poosh Кардашьян рассказала, что впервые столкнулась с болезнью 13 лет назад из-за осложнений после обыкновенной простуды. С тех пор ей удавалось на время избавиться от псориаза, но затем он возвращался снова.

Она поделилась средствами, которые помогли ей в борьбе с болезнью, и в заключение призналась, что сейчас она принимает себя и чувствует себя комфортно.

Это не первый раз, когда Ким Кардашьян делится с поклонниками постами, посвященными прогрессирующей болезни. Ранее в марте она выложила видео, на котором были также видны симптомы псориаза, однако тогда они покрывали только щеки телезвезды.

В том, что состояние ее кожи ухудшилось, Кардашьян призналась еще в декабре 2018 года. «Думаю, мне стоит начать лечение псориаза, потому что моя кожа никогда раньше не была в таком состоянии. У меня уже не получается скрывать болезнь», — пожаловалась она и попросила совета у поклонников.

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